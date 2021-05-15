Студенты просили дать им бесплатный проезд в общественном транспорте. Что ответили власти Минска?
Мэр Минска Владимир Кухарев встретился со студентами БГЭУ. Одна из участниц диалога спросила у чиновника, возможно ли ввести для учащихся ВУЗов бесплатный проезд в общественном транспорте или хотя бы небольшую скидку. Кухарев, как пишет БЕЛТА, ответил вот что:
— Ежегодно Минск перечисляет около Br350 млн на удешевление билетов для населения. Таким образом, себестоимость поездки превышает реальную цену билета. В некотором роде он тоже выходит населению со скидкой, поэтому льготы вводить не планируем.
12:48 15/05/2021
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