Брестчанина осудили на один год за бросание ножа и кухонной утвари в птиц
Мужчине из Бреста придется провести один год в тюрьме за то, что он бросал в сорок нож и кухонную утварь.
Об этом 14 мая сообщила Служба информации прокуратуры Брестской области. По данным следствия, брестчанин 22 сентября прошлого года около 17 часов стал бросать вещи с балкона своей квартиры в Бресте. На землю полетели нож, кастрюля и горшок с цветком.
Предметы упали на машину такси, которая стояла у подъезда. Ущерб оценили в 160 рублей, а на виновника завели уголовное дело по ч.1 ст.339 УК РБ «Хулиганство». Мужчину обвиняли в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества.
На суде брестчанин объяснил, что выбрасывал предметы с балкона, пытаясь прогнать сорок, которые мешали ему спать. Свою вину он признал в полном объеме.
Гособвинитель просил учесть при вынесении приговора то, что обвиняемый нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни и ранее не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное действия. Также его действия затрагивали интересы не только потерпевшего, но и других жителей многоэтажки, в том числе несовершеннолетних детей.
Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным. Наказание – лишение свободы на один год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Брестчанин подал апелляционную жалобу, однако Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда отклонила ее. Приговор уже вступил в законную силу, пишет mediabrest.by
12:41 15/05/2021
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