Об этом 14 мая сообщила Служба информации прокуратуры Брестской области. По данным следствия, брестчанин 22 сентября прошлого года около 17 часов стал бросать вещи с балкона своей квартиры в Бресте. На землю полетели нож, кастрюля и горшок с цветком.





Предметы упали на машину такси, которая стояла у подъезда. Ущерб оценили в 160 рублей, а на виновника завели уголовное дело по ч.1 ст.339 УК РБ «Хулиганство». Мужчину обвиняли в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества.





На суде брестчанин объяснил, что выбрасывал предметы с балкона, пытаясь прогнать сорок, которые мешали ему спать. Свою вину он признал в полном объеме.





Гособвинитель просил учесть при вынесении приговора то, что обвиняемый нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни и ранее не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное действия. Также его действия затрагивали интересы не только потерпевшего, но и других жителей многоэтажки, в том числе несовершеннолетних детей.



