Сбор за выезд за границу на машине надо будет оплачивать с 1 июня
Сбор за выезд за границу вводится с 1 июня Местный сбор за пересечение транспортными средствами границы Беларуси в Гомельской и Гродненской областях введут с 1 июня, сообщается на сайте Госпогранкомитета.
На территории Гомельской и Гродненской областей сбор для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины (29 рублей). Его уплата будет осуществляться водителем автомобиля в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.
Сбор будет уплачивается в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор будет считаться неуплаченным.
Кому не нужно платить сбор?
От уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются:
водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, в также сопровождающие умерших для захоронения;
участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;
участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.
По решению областных советов депутатов данный перечень может быть расширен.
Документ, подтверждающий уплату сбора, нужно предоставить в пунктах пропуска сотруднику органов пограничной службы
В тех пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, документ об оплате необходимо предоставить должностному лицу таможни.
Оплату сбора можно осуществить как до пересечения государственной границы, оплатив заранее в учреждении банка, так и при пересечении государственной границы в пункте пропуска.
12:28 15/05/2021
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