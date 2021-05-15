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Сбор за выезд за границу на машине надо будет оплачивать с 1 июня

Сбор за выезд за границу вводится с 1 июня Местный сбор за пересечение транспортными средствами границы Беларуси в Гомельской и Гродненской областях введут с 1 июня, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Сбор за выезд за границу на машине надо будет оплачивать с 1 июня
На территории Гомельской и Гродненской областей сбор для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины (29 рублей). Его уплата будет осуществляться водителем автомобиля в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

Сбор будет уплачивается в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор будет считаться неуплаченным.

Кому не нужно платить сбор?


От уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются:

водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, в также сопровождающие умерших для захоронения;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

По решению областных советов депутатов данный перечень может быть расширен.

Документ, подтверждающий уплату сбора, нужно предоставить в пунктах пропуска сотруднику органов пограничной службы

В тех пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, документ об оплате необходимо предоставить должностному лицу таможни.

Оплату сбора можно осуществить как до пересечения государственной границы, оплатив заранее в учреждении банка, так и при пересечении государственной границы в пункте пропуска.
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