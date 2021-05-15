Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в посольстве Беларуси в России.





По последним данным, в больницу были доставлены 13 человек из 20, находившихся в микроавтобусе. Состояние одного пассажира медики назвали крайне тяжелым, еще двое тяжелые, 10 человек находятся в состоянии средней тяжести. Помощь пострадавшим оказывают специалисты Сафоновской центральной районной больницы при поддержке экспертов территориального центра медицины катастроф при Смоленской ОКБ.





ДТП случилось утром 15 мая на 298-м км трассы М-1 «Беларусь» в Сафоновском районе Смоленской области России. На месте работают специалисты для выяснения причин аварии.





Посольство Республики Беларусь держит ситуацию на контроле, находится в тесном контакте с соответствующими ведомствами Российской Федерации, ведет работу по установлению и информированию родственников пострадавших, подчеркнули в диппредставительстве.





Фото управления МВД России по Смоленской области



