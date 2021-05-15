По словам Лукашенко, это его сосед.





Александр Лукашенко 14 мая посетил фермерский рынок в деревне Валерьяново, по которому в итоге ходил около полутора часов.





Во время посещения он обсуждал вопросы контроля за этой торговой площадкой, выбирал продукты для плова и подходил к покупателям. Видео одного из этих моментов опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».





«Президент на рынке встретил соседа», – так подписаны кадры в Telegram-канале.





Позже в этом «соседе» журналисты узнали известного российского миллионера Николая Бурноса.





Уроженец деревни Клетное Пружанского района Николай Бурнос – это известный питерский бизнесмен, он владеет компанией «Полимерстройматериалы». Жителям Минска его фамилия знакома по дому-долгострою в Лебяжьем. Кроме того, в 2011-м Бурнос планировал инвестировать в гостинично-жилой комплекс напротив «Минск-Арены» ($120 млн). Однако спустя пару лет предприниматель вышел из проекта и передал его другому застройщику.





При этом больше всего он известен благодаря тому, что построил в своей родной деревне туристический комплекс, вложив в него $20 млн.