+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Видеофакт. Ба! Лукашенко встретил на рынке своего соседа - российского миллионера

Лукашенко на рынке подошел к покупателю, который оказался российским миллионером

По словам Лукашенко, это его сосед.

Александр Лукашенко 14 мая посетил фермерский рынок в деревне Валерьяново, по которому в итоге ходил около полутора часов.

Во время посещения он обсуждал вопросы контроля за этой торговой площадкой, выбирал продукты для плова и подходил к покупателям. Видео одного из этих моментов опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент на рынке встретил соседа», – так подписаны кадры в Telegram-канале.

Позже в этом «соседе» журналисты узнали известного российского миллионера Николая Бурноса.

Уроженец деревни Клетное Пружанского района Николай Бурнос – это известный питерский бизнесмен, он владеет компанией «Полимерстройматериалы». Жителям Минска его фамилия знакома по дому-долгострою в Лебяжьем. Кроме того, в 2011-м Бурнос планировал инвестировать в гостинично-жилой комплекс напротив «Минск-Арены» ($120 млн). Однако спустя пару лет предприниматель вышел из проекта и передал его другому застройщику.

При этом больше всего он известен благодаря тому, что построил в своей родной деревне туристический комплекс, вложив в него $20 млн.
kp.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]