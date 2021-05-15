Стихия: на Ухань обрушился торнадо, есть жертвы
Шесть человек погибли и более 200 пострадали из-за торнадо в Ухане
Фото: scmp.com.
Всем пострадавшим от стихии, оказана помощь, они отправлены в больницы для оказания им медицинской помощи.
Шесть человек погибли и 218 были ранены в результате торнадо в китайском Ухане в провинции Хубэй. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям города, пишет korrespondent.net
08:00 15/05/2021
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