Цифра дня. Сколько собрали для 16-летнего политзаключенного за сутки

Накануне семья Никиты Золотарева, который в феврале получил пять лет колонии строгого режима по «делу о массовых беспорядках» (в апреле суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе), обратилась ко всем неравнодушным с просьбой о помощи.