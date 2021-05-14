В этом году Белтелерадиокомпания решила отправить на «Евровидение» никому не известную барановичскую группу «Галасы ЗМеста», высмеивающую оппозицию и Запад. Но из-за политического конктекста Европейский вещательный союз группу забраковал.





А на днях стало известно о том, что БТ не будет транслировать сам конкурс. Два полуфинала и финал должны пройти на следующей неделе – 18, 20 и 22 мая, но в программе «Беларусь 1» их нет.





Корреспонденты Telegraf.by написали запрос в пресс-службу Белтелерадиокомпании с просьбой прокомментировать отсутствие «Евровидения» в программе вещания еще 12 мая. Но на настоящий момент ответа мы так и не получили.

Посмотреть все равно можно

К слову Европейский вещательный союз ответил на нашу просьбу на следующий день.





Его представитель Дэйв Гудман сообщил Телеграфу, что БТ не обязано транслировать конкурс. Он также рассказал, что белорусы смогут посмотреть «Евровидение» на официальном YouTube-канале конкурса.

“Они просто надули губки?”

О возможных причинах отказа БТ от трансляции конкурса мы поговорили с Александром Чаховским, исполнительным директором Белорусского фонда культурной солидарности, который инициировал исключение Белтелерадиокомпании из конкурса «Евровидения» и в целом из Европейского вещательного союза.





Собеседник между тем признал, что фонд был не против участия группы «Галасы ЗМеста» в конкурсе.





«Когда мы узнали, что поедут “Галасы ЗМеста” мы даже перестали осуществлять какие-либо дальнейшие манипуляции. Мы даже захотели, чтобы они поехали. Это позор вещателя и режима посылать такого уровня музыкантов с таким уровнем музыкального контента. Лучше не придумаешь, как опозориться. Но позорится не страна, а вещатель и режим. И после того, как было определено, что поедут “Галасы ЗМеста”, при любом варианте большинство белорусов уже выигрывало, независимо от того, какое решение бы принял Европейский вещательный союз. Дисквалифицировали – и по делом, не дисквалифицировали бы – поехали бы и опозорились как минимум на всю Европу», — отметил Александр Чаховский.





Говоря о возможных причинах отмены трансляции, исполнительный директор фонда подчеркнул, что каждый вещатель, принимающий участие в «Евровидении», платит ежегодный взнос, чтобы иметь возможность делегировать участников конкурса и транслировать его. Для Белтелерадиокомпании, по его словам, эта сумма составляет около 100 тыс. евро.





«Есть два варианта. Либо они договорились, что не теряют взнос и он переносится на следующий год. То есть, они не участвуют и не транслируют, но и деньги не теряют. Либо есть вторая опция – абсолютно идиотская, но я не удивлюсь, если будет именно она. Возможно, после того, как их дисквалифицировали, они просто надули губки. Таким образом, они теряют деньги, но и совершают демарш», — предположил исполнительный директор Белорусского фонда культурной солидарности.

“Такой вещатель не может являться членов ЕВС”

Он также отметил, что переговоры с Европейским вещательным союзом по поводу Белтелерадиокомпании еще продолжаются.





“Такой вещатель, который разжигает ненависть белорусов к белорусам и, транслируя у себя признания от МВД, по большому счету является соучастником пыток, не может являться членов ЕВС. Потихоньку процесс идет, но очень медленно. Есть очень много нюансов”, — заявил Александр Чаховский.



