+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Гендиректор ВОЗ предупредил, что второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил на брифинге в Женеве, что второй год пандемии коронавируса принесет больше летальных исходов в мире, чем в прошлом году, передает ТАСС.

© EPA-EFE/RAJAT GUPTA


"COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек. И мы на пути к тому, что второй год пандемии будет намного более смертоносным, чем первый", - сказал глава ВОЗ.

Призвав государства, имеющие большие объемы вакцины от коронавируса, делиться с теми, у кого их нет, через механизм COVAX, Гебрейесус назвал COVAX "самым быстрым путем к обеспечению равноправной вакцинации".

По его словам, особую обеспокоенность вызывает не только ситуация в Индии, но и, в частности, Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте. Единственный выход из этой ситуации - это сочетание ограничительных мер и вакцинации, считает он.

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество применять в борьбе с пандемией "комбинацию мер" - вакцинацию и другие шаги в области общественного здравоохранения.

"Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать своих детей и подростков, но на данном этапе я призываю пересмотреть это и, вместо этого, пожертвовать вакцины программе COVAX", - сказал он.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Механизм поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки.

В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]