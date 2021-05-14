Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», 14 мая в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Алексей Новаш.





— Телефонные разговоры с женщиной длились не один день, — рассказал А. Новаш. — Мошенническая деятельность такого рода построена на методах социальной инженерии — это психологическое воздействие на сознание человека с целью получения интересующей информации. Злоумышленники рассказывали определенные вещи, вводя женщину в заблуждение и, я бы сказал, в состояние транса. Причем деньги выводили не за один раз, ведь такие суммы не хранятся на зарплатной карте. Под предлогом «обезопасить ваши средства» мошенники убедили минчанку установить на телефон специальную программу, которая фактически давала возможность управлять ее мобильным устройством. Женщина снимала деньги с депозитов, переводила их с одних карт на другие, облегчая преступникам возможность завладеть ее средствами.





Он также дал несколько рекомендаций, как не стать жертвой мошенников. Особо подчеркнул, что реальные сотрудники банка ни под каким предлогом не станут звонить клиентам и спрашивать данные о платежных картах, ведь этой информацией они и так владеют. Не стоит сообщать посторонним лицам и паспортные данные. Для того чтобы безопасно совершать покупки в Интернете, специалист рекомендует завести отдельную карту и установить на ней лимит расчетов и SMS-оповещения о любых платежах.





Если вам позвонили якобы из банка либо других организаций и попросили назвать конфиденциальные данные, немедленно свяжитесь с банком или организацией сами, уточните, действительно ли вам звонят специалисты. А важную информацию лучше передавать при личном общении.



