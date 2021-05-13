











Политзаключённый утверждает, что не имеет никакого отношения к этим деньгам. Налоговая, в свою очередь, требует уплатить с них чрезмерный налог. По решению госоргана, Тихановский должен заплатить в бюджет 257 тысяч 992 рубля и 72 копейки.





Тихановский подал жалобу. Его интересы в рамках рассмотрения дела представляла адвокат Наталья Мацкевич.





В ходе заседания представитель госоргана ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме, так как в материалах фигурируют документы со служебной информацией, содержащие коммерческую и налоговую тайну. Адвокат Тихановского возразила, подчеркнув, что эти материалы не представлены суду и не описаны. Наталья Мацкевич также отметила, что закрытые судебные заседания порождают в обществе недоверие к справедливости и законности принятия решений по рассматриваемым делам. Суд после длительного совещания принял решение сделать данное заседание закрытым.





Напомним, 3 июня в дачном доме Сергея Тихановского под Гомелем при обыске нашли 900 тысяч долларов. Обыск проводился в присутствии понятых и матери политзаключённого, на которую зарегистрирован дом.



