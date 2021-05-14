Мужчину задержали вечером 12 мая в собственной квартире. На него составили два протокола за пикетирование путем размещения тапки в БЧБ-расцветке на автомобиле и за размещение бело-красно-белого флага с изображением герба «Погоня» на окне, сообщает ПЦ «Весна».





По его словам, белую полосу на розовую тапку он нанес «ради смеха», а затем приклеил к своему автомобилю, «чтобы не ударяться ногой».





БЧБ-флаг с окна он снял уже давно и перевесил его на стену квартиры, так что на окне в момент задержания ничего не висело.





Мужчина просил судью не наказывать его сутками, так как проходит курс подготовки к операции в РНПЦ онкологии, но в суде посчитали, что вина полностью доказана и дали 15 суток ареста.