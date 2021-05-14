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Набор завершен: Минздрав заявил о прекращении отбора белорусов для бесплатного исследования на антитела

В ведомстве сказали, что необходимые 12 тысяч желающих найдены. И проанонсировали ослабление ограничений из-за пандемии по некоторым регионам, если коронавирусный иммунитет у белорусов есть

В пятницу, 14 мая, спустя двое суток после открытия сайта для регистрации добровольцев Минздрав сообщил о том, что набор желающих провериться бесплатно на антитела закончен.

Еще в ведомстве заметили, что в проекте по изучению коллективного иммунитета уже поучаствовали 1 тысяча 30 белорусов. Добровольцы пришли в пункты сдачи биоматериала и у них взяли кровь из вены для исследования на антитела. Позже в Минздраве уточнили, что на 12.00 часов 14 мая в исследовании поучаствовали более 2,2 тысячи человек.

- Всего планируется исследовать более 12 тысяч человек. Набор добровольцев для исследования завершен, - пояснила пресс-служба.

Кроме того, в Минздраве уточнили цели проведения исследования постинфекционного и поствакцинального иммунитета.

- Результаты позволят скорректировать противоэпидемические мероприятия. Речь не идет об ужесточении ограничений, возможно, по некоторым регионам мы их ослабим, - прокомментировала Ирина Глинская, зам главврача РНПЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Также тестирование белорусов на антитела расскажет об уровне иммунитета в обществе в целом.
KP.by
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