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Из оперы - в фольклор: уволенному директору Оперного театра нашли новую работу

Александру Петровичу, уволенному с поста директора Национального театра оперы и балета Беларуси, нашли новую работу. Он назначен директором фольклорной группы «Купалинка». Информацию Tut.by подтвердили в Белгосфилармонии.



«Купалинка» — это фольклорная группа, заслуженный коллектив Республики Беларусь.

«Купалинка» работает в структуре Белгосфилармонии.

12 мая министр культуры Анатолий Маркевич представил сотрудникам Оперного нового директора. Им стал Вячеслав Гарбузов, который до этого являлся директором Брестского театра драмы, а до этого работал в БРСМ и Брестском облисполкоме.

Как сообщается на сайте Министерства культуры, во время представления Маркевич акцентировал внимание, что «необходимо уделить пристальное внимание стабилизации морально-психологического климата в коллективе, проведению взвешенной кадровой политики, особенно в части назначения на руководящие творческие должности».

Для Александра Петровича новое назначение — серьезное понижение, уже второе за годы работы.

Он родился в 1957 году в Минске. По образованию культпросветработник и хоровой дирижер (окончил факультет культурно-просветительной работы столичного Института культуры).
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