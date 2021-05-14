«Мы не можем оставаться равнодушными в этой ситуации, – говорилось в документе. – Считаем своим долгом заявить, что ни в начале пандемии, ни сейчас Правительством страны не предложено какой-либо вызывающей доверия со стороны общества стратегии по сдерживанию распространения эпидемии.





Опыт государств, успешно борющихся с COVID-19, показывает, что можно избежать значительных потерь в экономике, сохранив при этом на должном уровне здоровье нации.





Фактическое игнорирование государственными органами этой проблемы, на наш взгляд, может привести к значительному количеству потерянных человеческих жизней в результате третьей волны распространения вируса среди населения республики».





В целях предотвращения негативных последствий третьей волны COVID-19 делегаты интернет-площадки предложили осуществить в стране следующие мероприятия (даем полностью без изменений. – Прим.ред.):





«1. Полное, достоверное и транспарентное информирование населения о заболеваемости и смертности от COVID-19 с разбивкой информации по регионам.





2. Введение обязательного масочного режима в общественных местах с определением мер воздействия на лиц, нарушающих указанный режим.





3. Введение ограниченного локдауна на всей территории страны (либо в отдельных регионах) – запрет на проведение массовых мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях. Максимальный перевод учебных заведений на дистанционное обучение.





4. Обеспечение бесплатных и доступных тестов на антитела (IgM и IgG) к COVID-19 для всех желающих.





5. Обеспечение безопасными прививками всех желающих граждан республики.





6. Введение моратория на арест медицинских работников за административное правонарушение на период эпидемиологических мероприятий. Каждый медик в стране на счету, к административным нарушителям достаточно применения мер материального воздействия.





7. Отмена арендной платы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вынужденных простаивать и закрываться в период самоизоляции граждан.





8. Финансовая помощь государства населению и пострадавшему бизнесу.





9. Отмена необоснованного запрета на выезд граждан из страны. Взамен чего ввести режим медицинского контроля всех въезжающих в страну граждан с применением передового зарубежного опыта».





Как видим, общественность поставила перед правительством серьезные вопросы. И вот какой ответ делегаты «СХОДа» получили. Не от премьера, не от его замов, а от некоторых ведомств.

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Заместитель начальника управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Дмитрий Курьян так аргументировал отказ на введение моратория на арест медицинских работников:





«Обращаем внимание, что лица, совершившие административные правонарушения, преступления, равны перед законом и подлежат административной, уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.





Принцип равенства перед законом закреплен в статье 22 Конституции Республики Беларусь и является одним из важнейших принципов правового государства.





Ограничение прав и свобод личности допускается только в тех случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц».





Заместитель министра образования Александр Кадлубай на предложение о переводе учреждений образования на дистанционное обучение дал такую мотивировку:





«При необходимости возможна организация образовательного процесса обучающихся с использованием информационно-коммуникационных технологий полностью или частично (по отдельным учебным предметам, учебным дисциплинам или видам занятий) с учетом типа учреждения образования и возможностей конкретного учреждения образования. Решение принимается руководством учреждения образования».





Первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Петр Бровкин на предложение отменить арендную плату ответил словами:





«Возможность компенсации потерь, связанных с непоступлением арендной платы, за счет оборотных налогов не является гарантированной, что грозит срывом ряда государственных программ. Кроме того, арендная плата, направляемая в соответствующий бюджет, составляет основу неналоговой части бюджета...





…Кроме того, освобождение от уплаты арендной платы приведет к неравным конкурентным условиям хозяйствования, поскольку пользоваться недвижимым имуществом будут одни, а затраты по его содержанию будут нести другие (его арендодатели)».





Виктор Марков прокомментировал Делегат «СХОДа», который является руководителем группы «COVID-19 и противопандемические мероприятия властей»прокомментировал «Народной Воле» ответы чиновников:





– Люди чувствуют, что со статистикой их обманывают. Поэтому мы требовали и будем требовать, чтобы общественность знала реальное положение дел.





Мы предлагали ввести масочный режим и принять соответствующие меры за его невыполнение. Вы же видели, как было на том же так называемом Всебелорусском собрании. Поразительная способность чиновников жертвовать здоровьем, но держаться за кресло.





Во всем мире тесты на антитела делаются бесплатно. У нас нужно заплатить немалые деньги.





Но больше всего меня поражает то, что у нас бросают за решетку медиков, которых не хватает в стране. На войне каждый солдат важен, а тут фактически генералов репрессируют.





Что касается нашего предложения по отмене арендной платы: если мы социально-ориентированное государство, почему же во время пандемии людям не помогают? В Европе, в США есть выплаты. А у нас только биржа…





Виктор Марков рассказал, что делегаты «СХОДа» планируют делать дальше:





– Мы будем отправлять письмо в Администрацию президента. Как же так? На самом высоком уровне говорят, что «иногда не до законов», а МВД ссылается на то, что перед законом все равны.