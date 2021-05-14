На аукционе Christie's в США с молотка ушли работы Ван Гога и Шагала









Самой дорогой картиной, ушедшей с молотка, стала работа Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез"), - за нее заплатили 103,4 млн долларов.





Однако это далеко не единственное полотно, за которое боролись покупатели. Картина знаменитого американского художника Марка Ротко "Без названия" 1970 года продана за 38,1 млн долларов, работа Винсента ван Гога "Тринкветайльский мост" - за 37,4 млн долларов, а полотно Пита Мондриана "Композиция II с желтым, красным и синим" - за 26,1 млн. Картина Роя Лихтенштейна "Интерьер: Идеальный кувшин" (Interior: Perfect Pitcher) 1994 года ушла за 21,5 млн долларов.





Выше своего эстимейта были проданы и другие картины. Например, полотно Анри Матисса "Обнаженная II" (Nu II) ушло за 1,7 млн долларов при оценочной стоимости от 800 тыс. до 1,2 млн, картина Энди Уорхола "Две Мэрилин" (Two Marilyns), на которой изображена Мэрилин Монро, была продана за 15,8 млн.





Работа русского художника Марка Шагала "Флейтист" (Le Flûtiste) 1973 года ушла с молотка за 1,6 млн долларов.





Среди других знаменитых художников, чьи работы были проданы, - Жорж Сёра, Виллем де Кунинг, Ли Краснер, Джоан Митчелл, Жоан Миро, Марсель Дюшан, Жан Дюбюффе, Лучо Фонтана, Анри Тулуз-Лотрек и другие.