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Стало известно, когда Испания сможет начать принимать туристов

Испания может начать принимать иностранных туристов из третьих стран после 20 мая. Сейчас Евросоюз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок из стран, которые не входят в Европейский Союз.




Об этом сообщила газета Diario de Sevilla.

"Ожидается, что ослабление рекомендаций может произойти к 20 мая, облегчая иностранным туристам из третьих стран транзит в Испанию через США или Великобританию", - цитирует издание министра промышленности, торговли и туризма страны Рейеса Марото.

Он также напомнил, что в июне будут запущены COVID-паспорта для облегчения путешествий в условиях пандемии. По его словам, документ упростит пересечение границ в ЕС.

Министр подчеркнул, что Испания "очень скоро готова снова открыться миру и приветствовать всех тех, кто хочет провести идеальный отпуск после худшего года нашей жизни".

Сейчас в Испании действуют ограничения на въезд туристов, которые не являются гражданами ЕС.
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