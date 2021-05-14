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МВД: рекорд хищения кибермошенниками денег у физлица - $200 тыс.

Рекордом по сумме средств, похищенных кибермошенниками у физлица, на сегодняшний день является $200 тыс., рассказал начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире телеканала ОНТ.



"На сегодняшний день рекорд у физлица – хищение более $200 тыс. И эта вся процедура заняла порядка двух недель. Был звонок от имени работников банка с такой мотивировкой, что мы очень долго вас изучали, мы знаем, что вы старой закалки, вы родились в Советском Союзе, вот с той идеологией", - рассказал Ковалев.

Мошенники представились пострадавшему службой безопасности банка, назвали его личные данные, и сообщили, что в банке якобы завелись мошенники, которые сливают банковские данные, попросив содействия в их изобличении. Мужчина согласился "вступить в оперативную игру".

За две недели он провел 253 транзакции на $200 тыс., якобы на безопасный счет. "Он приходил в банк, открывал различные счета и переводил суммы. Работники банка говорили "Остановитесь, что вы делаете". Его предупреждали, что вы общаетесь с мошенниками. Человек говорил, мол, "я вам не верю, вы все здесь заодно, все повязаны. Я вам не верю, мы вас всех изобличим!", - рассказал представитель МВД.
Интерфакс
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