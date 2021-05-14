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Лжеминерами оказались дети

Несколько групп несовершеннолетних, которые занимались распространением ложных сообщений об опасности, установили в Беларуси, такую информацию сообщил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире телеканала ОНТ.

Фото: Sputnik


По словам Ковалева, в ближайшее время будет пресечено и предъявлено обвинение как минимум трем группам сватинга (сватинг – ложные сообщения об опасности – Прим.), куда входили дети 12, 14 лет "и так далее".

По данные МВД, порой подобные сообщения являются "заказом", местью за проигрыш в игре.

Месть за проигрыш

Ковалев рассказал, что ложные сообщения делятся на два типа получения: по телефону и по интернету. 

Он предупредил, что такие действия оставляют цифровые следы. И даже если преступление совершено из другой страны, то виновные все равно будут найдены и привлечены к ответственности. Это возможно благодаря взаимодействию белорусских правоохранителей с зарубежными коллегами – республика в этой сфере сотрудничает с 89 странами мира.

Представитель МВД уточнил, что за подобные "развлечения" может грозить ответственность - вплоть до уголовной. При этом в случае с несовершеннолетними материальное возмещение расходов ляжет на их родителей.

Всего с начала этого года, по данным ведомства, возбуждено более 60 уголовных дел за ложное минирование.

Волна лжеминирований

За последние несколько месяцев месяца по Беларуси прокатилась волна лжеминирований.

Объекты для "минирования" разные: в частности, в Несвиже был "заминирован" детский сад, в милицию поступала информация о закладке взрывных устройств как в столичных, так и региональных в вузах. Злоумышленники сообщали и о "минировании" метро, ж/д вокзала, самолета, торгового центра в Минске, а также здание банка.

Достаточно часто "минируют" школы. В частности, в марте сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве получили по электронной почте школа и несколько предприятий Жодино. Взрывных устройств после проверки там обнаружено не было.

Накануне VI Всебелорусского народного собрания "бомбы" заложили в Мингорисполкоме, Мингорсуде, гостинице "Минск" и "Президент-Отеле". После этого в Минске "минировали" Минский завод шестерен, ТЦ "Дана-Молл" и предприятие "Крион", производящее медицинский кислород, в Витебске – восемь школ. 

Причастны ли к эти инцидентам дети, о которых рассказал представитель ИВД, непонятно. 
Sputnik
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