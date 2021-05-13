



По словам одного из барановичских дальнобойщиков, на границе находится 11 груженых фур. Водители – из Украины, Беларуси, Киргизии, работают на разных фирмах.









Водители-дальнобойщики вынуждены жить на нейтральной полосе между Таджикистаном и Киргизией. Фото: читатель Intex-press





Четверо дальнобойщиков – из Барановичей.





По словам собеседника, таджикскую границу они прошли, а киргизская сторона большегрузы не пропускает. И уже около недели водители вынуждены жить на нейтральной полосе, пишет intex-press.by.





– Спим в машинах, еду готовим на костре, вещи стираем в ручье. Хорошо еще, что нас хотя бы пускают в местный магазин, – говорит водитель.





Фото: читатель Intex-press





Фото: читатель Intex-press





По его словам, проблемы на границе связаны с вооруженным конфликтом между Таджикистаном и Киргизией. По крайней мере, так им говорят на границе. Когда большегрузы смогут попасть в Киргизию – неизвестно.





– Нам сказали, что здесь мы будем до особого распоряжения кабинета министров Киргизии. Но когда будет это распоряжение и будет ли вообще – неясно, – говорит мужчина.





Он рассказывает, что решить проблему пыталось руководство минской фирмы, где они работают. Но пока безрезультатно.





– Хорошо, что хотя бы интернет есть и мы можем поддерживать связь с родственниками, – говорит мужчина.





Фото: читатель Intex-press





Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии начался в конце апреля с перестрелки пограничников и перерос в полномасштабные бои. Причиной стал давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта «Головной».

По последним данным, в Киргизии погиб 31 человек, пострадали – 154. С другой стороны жертвами стали 8 человек, еще 110 — получили ранения. 1 мая президенты Киргизии и Таджикистана по телефону обсудили напряженную ситуацию на границе республик и договорились об отведении военной техники от приграничных районов с обеих сторон.





Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – спорные пограничные участки.