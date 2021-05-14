+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Анна Северинец: Люди - мусор для них. Давным-давно

Идея поставить мусорный бак на месте гибели Тарайковского не нова.

Анна Северинец: Люди - мусор для них. Давным-давно
Идея поставить мусорный бак на месте гибели Тарайковского не нова, пишет известный педагог, писательница и популярный блогер Анна Северинец.

На месте расстрелов в Комаровском лесу - карусели парка Челюскинцев, на месте расстрелов в Лошице - гаражный кооператив, на месте расстрела мятежных железнодорожников, отказавшихся везти раскулаченных,долгие годы был скотомогильник, а теперь асфальт у Пушкинской. В Куропатах кабак.
 
Люди - мусор для них. Давным-давно.

Перевод с бел. — EX-PRESS.BY
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]