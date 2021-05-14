Анна Северинец: Люди - мусор для них. Давным-давно
Идея поставить мусорный бак на месте гибели Тарайковского не нова.
Идея поставить мусорный бак на месте гибели Тарайковского не нова, пишет известный педагог, писательница и популярный блогер Анна Северинец.
На месте расстрелов в Комаровском лесу - карусели парка Челюскинцев, на месте расстрелов в Лошице - гаражный кооператив, на месте расстрела мятежных железнодорожников, отказавшихся везти раскулаченных,долгие годы был скотомогильник, а теперь асфальт у Пушкинской. В Куропатах кабак.
Люди - мусор для них. Давным-давно.
Перевод с бел. — EX-PRESS.BY
08:11 14/05/2021
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