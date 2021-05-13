+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

17 лет тюрьмы и 100 тысяч рублей морального вреда: вынесен приговор по делу о зверском убийстве в Гродно

Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда рассмотрела уголовное дело об убийстве с особой жестокостью в Гродно. Заседание проходило в закрытом формате.


В январе этого года в квартире в центре города нашли труп 38-летнего мужчины. Он приехал в областной центр на курсы повышения квалификации и снимал жилье. Тело квартиросъемщика обнаружил хозяин квартиры и обратился в милицию.

Обвиняемым оказался 40-летний местный житель. С погибшим у него возник конфликт, рассказывает «Вечерний Гродно».

Он нанес несколько ударов различными предметами, в том числе и ножом, в область головы, груди и живота пострадавшего. После чего накрыл тело одеялом и ушел. Нож выбросил, чтобы скрыть улики.

Обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Кроме того с него в пользу потерпевших взыскан моральный вред в размере 100 000 рублей, а также расходы на погребение на сумму более около 5 500 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]