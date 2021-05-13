В Дубровно побили прокурора района, возбуждено уголовное дело
В Дубровно 32-летний житель райцентра применил насилие в отношении прокурора района, теперь ему грозит 5 лет лишения свободы.
Прокурор Дубровенского района Михаил Патеева. Фото www.dubrovno.by
Конфликт произошел в частном секторе Дубровно. Как говорится в сообщении прокуратуры, 6 мая у дома №12 на Вокзальной улице мужчина угрожал насилием и применил насилие в отношении прокурора Дубровенского района Михаила Патеева.
Эти противоправные действия житель райцентра совершил с целью воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению ее характера, утверждает прокуратура, пишет ННВ.
В результате в отношении молодого мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 366 УК, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.
В сообщении отмечается, что обвиняемый ранее систематически привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте и т.п.
Уголовное дело передали для расследования в Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета. Обвиняемого заключили под стражу, санкцию на это дал прокурор Оршанского района.
Источник: Іван Дзедушкін
07:40 14/05/2021
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