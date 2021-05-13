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Василия Пильца признали политзаключенным - в Беларуси уже 371 человек

Василию Пильцу изменили наказание с «домашней химии» на колонию, сообщает «Весна».

Как пишет сайт незарегистрированной организации "Весна", 12 февраля 2021 года судом Октябрьского района Гродно Василий Пилец был осужден к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ) за хулиганские действия в отношении А. Галахова и О. Бондаревой.

фото "Весна"
Однако заместитель прокурора Гродно Д. Антонович опротестовал этот приговор, и коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда изменила наказание по приговору на 1 год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор вступил в силу, а сам Василий Пилец направлен в ИУОТ.

«Полагаем, что данное уголовное дело является ярким примером селективного, дискриминационного подхода обвинения и суда к возбуждению и рассмотрению уголовных дел в отношении инакомыслящих», – подчеркивают правозащитники.
БП
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