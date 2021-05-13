— Новостей, к сожалению, нет, — говорит Еврорадио Ольга Кучеренко о расследовании дела о смерти её брата, 31-летнего художника Романа Бондаренко. — Возможно, Генпрокуратура могла бы рассказать больше. Но такого, чтобы нам говорили, мол, мы что-то нащупываем, дело продвигается — нет.









Дело по факту гибели парня, избитого после задержания на “Площади Перемен”, начато 18 февраля. Прошло почти три месяца, но о каких-то результатах не сообщается. По словам Ольги Кучеренко, силовики допрашивают коллег Романа, друзей, соседей. То же самое происходило во время проверки, предшествовавшей возбуждению уголовного дела.





— Нам эти действия не понятны, — говорит она. — Предположим, даже не звонят, а просто внезапно приезжают к Роминой 86-летней бабушке и начинают её допрашивать. Спрашивали, видела ли она Рому пьяным. Я думала, что этот вопрос вообще снят с повестки, но нет: там продолжают настаивать на своём.





Свидетели тоже говорят, что их склоняют к тому, чтобы они изменили показания. Спрашивали, может, всё-таки, видели, как Рома шатался или чувствовали, что от него несло алкоголем. Если бы Рома был подозреваемым, я ещё понимаю задавать такие вопросы, составлять характеристику. К слову, о допросах подозреваемых в убийстве, вообще, как мне кажется, речи не идёт. Все взаимодействия с правоохранительными органами выглядят, скорее, как издевательство.





На Радуницу у могилы Романа Бондаренко дежурила милиция





- В каком состоянии сейчас близкие Романа?





Ольга Кучеренко: Мы пытаемся держать себя в руках, чтобы иметь ресурс бороться дальше и добиваться справедливости и правды. Мама Ромы пытается возвращаться к работе и больше общаться с людьми, чтобы как-то отвлекаться от этой истории. Мне кажется, что она неплохо справляется. Ромина жена регулярно посещает психолога. Ей получше. Я и моя мама тоже обращались за психологической помощью. За счёт того, что мы постоянно общаемся, варимся в новостях, я бы сказала, что сейчас находимся примерно на одинаковом уровне. Мы, в принципе, смогли влиться в жизнь, заняться работой и своими делами. Но есть некоторые темы, которых стараемся касаться поменьше.









- Вы чувствуете на себе давление силовиков?





- Угроз и каких-то звонков не было. Но мне лично хватило того, что за нами просто следили: стояли под подъездом, ездили по городу. Это было приблизительно тогда, когда нам не отдавали тело, а потом говорили, что это мы такие плохие, деструктивные, не хотим сами его якобы забирать. Для моей нервной системы это была большая нагрузка. Кстати, этой слежки, на которую явно были потрачены бюджетные деньги, могло бы и не быть, если бы государственные СМИ не раскручивали так эту историю.





Ещё одна история произошла вчера на Радуницу: 10-15 милиционеров стояли в 50 метрах от Роминой могилки и просто наблюдали за теми, кто приходил. Ни у какой другой так больше не стояли. Просто беспалевно стояли и смотрели, пока я не стала сама неприкрыто на них смотреть. Только тогда решили походить туда-сюда.





Что они смотрели и за чем наблюдали, представить не могу. Кого охраняли? Мы пробыли на кладбище около часа, люди приезжали и приезжали, но массово у могилы не скапливались.





- Нет ли у вас ощущения, что белорусы забывают об истории Романа Бондаренко?





- Со стороны обычных людей поддержка неимоверная. Люди постоянно пишут, предлагают свою помощь. Просто побеседовать — уже очень много. Я вижу, что окружающие неравнодушны к нашей беде.





Я вижу то, что Ромина смерть ещё сильнее объединила людей, хоть и в таком горестном ключе. Люди начали чётче видеть то, что представляет собой наша власть. Дело даже не в том, кто совершил убийство, а в том, как на это отреагировали сверху: какие лживые и порочащие “новости” запустили в СМИ, как они “способствуют” расследованию, не стремятся найти виновных… Почему они это вообще всё делают — другой вопрос. Но очевидно, что люди это всё видят и понимают. Ситуация с Ромой ещё больше открыла белорусам глаза на то, что происходит вокруг на самом деле и какую цену приходится иногда платить.



