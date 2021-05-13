Адвокат Михаил Боднарчук переехал в Украину - он защищал Катерину Борисевич и диджеев Перемен
Адвокат ряда политзаключенных Михаил Боднарчук в конце апреля написал заявление с просьбой исключить его из состава Минской городской коллегии адвокатов и уехал в Киев.
Боднарчук ранее работал в Следственном комитете, затем перешел в адвокатуру
Вот что говорит об этом сам Боднарчук.
«Я решил поставить на паузу адвокатскую деятельность, поскольку ею уже невозможно заниматься так, как я делал это раньше. Во-первых, моего адвокатского бюро, где я работал, уже фактически нет: один партнер лишен лицензии, у другого личные проблемы.
Во-вторых, на момент моего ухода уже было понятно, что будут приняты изменения в закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, согласно которому можно будет работать только в рамках юридических консультаций и под еще большим контролем (а фактически — управлением) Минюста, что меня не устраивает», — говорит адвокат.
«Когда вернусь? Однозначного ответа нет. Отъезд в любом случае временный, но точных сроков я себе не очерчивал, так же как и нет четких планов по дальнейшей деятельности. Будем считать это бессрочным творческим отпуском», — добавил он.
Боднарчук известен своей позицией в отстаивании принципов законности.
Напомним, недавно страну покинул известный адвокат Сергей Зикрацкий — он присоединился к команде Светланы Тихановской.
21:13 13/05/2021
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