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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Адвокат Михаил Боднарчук переехал в Украину - он защищал Катерину Борисевич и диджеев Перемен

Адвокат ряда политзаключенных Михаил Боднарчук в конце апреля написал заявление с просьбой исключить его из состава Минской городской коллегии адвокатов и уехал в Киев.

Боднарчук ранее работал в Следственном комитете, затем перешел в адвокатуру

Вот что говорит об этом сам Боднарчук. 

«Я решил поставить на паузу адвокатскую деятельность, поскольку ею уже невозможно заниматься так, как я делал это раньше. Во-первых, моего адвокатского бюро, где я работал, уже фактически нет: один партнер лишен лицензии, у другого личные проблемы.

Во-вторых, на момент моего ухода уже было понятно, что будут приняты изменения в закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, согласно которому можно будет работать только в рамках юридических консультаций и под еще большим контролем (а фактически — управлением) Минюста, что меня не устраивает», — говорит адвокат.

«Когда вернусь? Однозначного ответа нет. Отъезд в любом случае временный, но точных сроков я себе не очерчивал, так же как и нет четких планов по дальнейшей деятельности. Будем считать это бессрочным творческим отпуском», — добавил он. 

Боднарчук известен своей позицией в отстаивании принципов законности.

Напомним, недавно страну покинул известный адвокат Сергей Зикрацкий — он присоединился к команде Светланы Тихановской.
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