Туда они пришли освещать процесс над Павлом Северинцем и другими политзаключенными, однако на заседание не пустили даже родственников подсудимых.





Александр Бураков и Владимир Лапцевич





МВД опровергает информацию о голодовке.





— Могилевчане Александр Бураков и Владимир Лапцевич действительно были задержаны 12 мая возле здания областного суда за совершение административного правонарушения. Однако указанные граждане никакого отношения к зарегистрированным средствам массовой информации не имеют и являются фрилансерами.





Кроме того, официальных заявлений об объявлении ими голодовки не поступало. 13 мая они письменно отказались принимать от родственников продукты питания в передачах, но пищу принимают в соответствии с распорядком дня спецучреждения, — заявили в УВД Могилевского облисполкома.



