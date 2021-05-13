Об этом сообщает Белновости со ссылкой пресс-служба Госавтоинспекции Минской области в соцсетях.





Смертельное ДТП произошло на 33-м километре автодороги Р69 (Смолевичи – Смиловичи – Правдинский – Шацк) близ деревни Гудовичи.













По предварительным данным ГАИ, 31-летний водитель на самосвале «МАЗ», выезжая на главную дорогу со второстепенной, не пропустил легковой автомобиль «Ситроен» под управлением 19-летнего парня.







