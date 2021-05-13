Срок действия справок и других документов продлили еще на полгода

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— Данные меры позволят сократить количество посещений государственных органов и организаций для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования в условиях сложной эпидемиологической обстановки, — отметили в пресс-службе.





Из-за пандемии коронавируса в мае прошлого года Александр Лукашенко на три месяца продлил срок действия документов. В ноябре срок действия некоторых справок и документов продлили еще на полгода, пишет tut.by

Настоящим указом срок действия справок и иных документов, который истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, автоматически продлевается на шесть месяцев.





При этом такое продление в отношении каждого документа может осуществляться только один раз. Например, если срок действия документа истекает 1 июня и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 декабря.





Перечень конкретных документов и административных решений, срок действия которых автоматически продлевается на новый период, определяется прошлогодним постановлением правительства.





В нем 190 административных процедур по заявлениям граждан, по которым продлят срок действия выданных справок и документов. Среди них — выдача медицинской справки о состоянии здоровья, выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, выдача удостоверения инвалида, выдача и замена паспорта, выдача вида на жительство, выдача пропусков на право пребывания в пограничной полосе, выдача водительского удостоверения и другие.





В перечне также 161 административная процедура для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.