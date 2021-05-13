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Где в Минске можно сдать ПЦР-тест для выезда за границу

Минздрав опубликовал список медучреждений, где минчане, выезжающие за границу, могут сдать ПЦР-тест на наличие SARS-CoV-2.

Результаты исследований будут переданы в систему «Путешествую без COVID-19», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В Минске пройти исследование для выезда за рубеж можно в:

Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, лаборатория на ул. П. Бровки, 13 (minsksanepid.by);
Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, лаборатория в РУП «Национальный аэропорт Минск» (airport.by);
Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии, гематологии (msth.by);
Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (rcheph.by);
Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии (belriem.by);
Республиканском научно-практическом центре трансфузиологии и медицинских биотехнологий (blood.by);
Республиканском клиническом медицинском центре (vip-clinic.by);
Республиканском научно-практическом центре спорта (medsport.by);
Городском клиническом кожно-венерологическом диспансере (kvd.by);
УЗ «2-я городская клиническая больница» (2gkb.by);
Городской клинической инфекционной больнице (gkib.by);
Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова (omr.by);
Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (mocgeoz.by).
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