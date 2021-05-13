В пункте пропуска Каменный Лог начнет функционировать система электронной очереди
Система электронной очереди начинает функционировать в пункте пропуска Каменный Лог, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
"По информации РУП "Белтаможсервис" с 14 мая в автодорожном пункте пропуска Каменный Лог начнет функционировать система электронной очереди транспортных средств на границе", - говорится в сообщении ГПК, цитирует interfax.by
Услуга электронного бронирования будет доступна на сайте www.belarusborder.by, уточнили в ведомстве.
Предполагается, что забронировав время пересечения государственной границы в автодорожном пункте пропуска Каменный Лог, водитель сможет управлять своей поездкой, а также сделать ее более комфортной и быстрой.
В ГПК также обратили внимание всех желающих воспользоваться услугой бронирования очереди на границе на необходимость ознакомиться с порядком оказания услуги для физических, юридических лиц.
В частности, транспортное средство должно прибыть к въезду в сервисную зону ожидания до начала забронированного интервала.
С правилами пересечения границы можно ознакомиться на интернет-портале Госпогранкомитета Беларуси.
18:23 13/05/2021
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