+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В пункте пропуска Каменный Лог начнет функционировать система электронной очереди

Система электронной очереди начинает функционировать в пункте пропуска Каменный Лог, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

"По информации РУП "Белтаможсервис" с 14 мая в автодорожном пункте пропуска Каменный Лог начнет функционировать система электронной очереди транспортных средств на границе", - говорится в сообщении ГПК, цитирует interfax.by

Услуга электронного бронирования будет доступна на сайте www.belarusborder.by, уточнили в ведомстве.

Предполагается, что забронировав время пересечения государственной границы в автодорожном пункте пропуска Каменный Лог, водитель сможет управлять своей поездкой, а также сделать ее более комфортной и быстрой.

В ГПК также обратили внимание всех желающих воспользоваться услугой бронирования очереди на границе на необходимость ознакомиться с порядком оказания услуги для физических, юридических лиц.
 
В частности, транспортное средство должно прибыть к въезду в сервисную зону ожидания до начала забронированного интервала.

С правилами пересечения границы можно ознакомиться на интернет-портале Госпогранкомитета Беларуси.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]