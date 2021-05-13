"По информации РУП "Белтаможсервис" с 14 мая в автодорожном пункте пропуска Каменный Лог начнет функционировать система электронной очереди транспортных средств на границе", - говорится в сообщении ГПК, цитирует interfax.by





Услуга электронного бронирования будет доступна на сайте www.belarusborder.by, уточнили в ведомстве.





Предполагается, что забронировав время пересечения государственной границы в автодорожном пункте пропуска Каменный Лог, водитель сможет управлять своей поездкой, а также сделать ее более комфортной и быстрой.





В ГПК также обратили внимание всех желающих воспользоваться услугой бронирования очереди на границе на необходимость ознакомиться с порядком оказания услуги для физических, юридических лиц.

В частности, транспортное средство должно прибыть к въезду в сервисную зону ожидания до начала забронированного интервала.





С правилами пересечения границы можно ознакомиться на интернет-портале Госпогранкомитета Беларуси.







