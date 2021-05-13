Фотофакт: Индийцы мажутся коровьим навозом в качестве «лекарства» от коронавируса
В штате Гуджарат на западе Индии некоторые верующие раз в неделю ходят в приюты для коров, чтобы покрыть свое тело коровьим навозом и мочой в надежде, что это повысит их иммунитет против коронавируса или поможет им выздороветь.
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Фото: Reuters
В индуизме корова является священным животным, и на протяжении веков индийцы использовали коровий навоз для молитвенных ритуалов, полагая, что он обладает лечебными свойствами.
Врачи и ученые в Индии и во всем мире неоднократно предупреждали об альтернативных методах лечения COVID-19, заявляя, что они могут привести к ложному чувству безопасности и осложнить проблемы со здоровьем.
«Нет конкретных научных доказательств того, что коровий навоз или моча повышают иммунитет против COVID-19, это полностью основано на вере», - сказал Дж. А. Джаялал, глава Индийской национальной медицинской ассоциации.
Врачи в Индии предостерегают от использования коровьего навоза в качестве «лекарства» от коронавируса. Медики предупреждают, что люди рискуют заболеть другими инфекционными вирусами, используя фекалии.
17:39 13/05/2021
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