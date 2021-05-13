











Фото: Reuters









В индуизме корова является священным животным, и на протяжении веков индийцы использовали коровий навоз для молитвенных ритуалов, полагая, что он обладает лечебными свойствами.





Врачи и ученые в Индии и во всем мире неоднократно предупреждали об альтернативных методах лечения COVID-19, заявляя, что они могут привести к ложному чувству безопасности и осложнить проблемы со здоровьем.





«Нет конкретных научных доказательств того, что коровий навоз или моча повышают иммунитет против COVID-19, это полностью основано на вере», - сказал Дж. А. Джаялал, глава Индийской национальной медицинской ассоциации.





Врачи в Индии предостерегают от использования коровьего навоза в качестве «лекарства» от коронавируса. Медики предупреждают, что люди рискуют заболеть другими инфекционными вирусами, используя фекалии.











