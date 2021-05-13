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Представитель Папы Римского посетил костел в Будславе, где был пожар

Представитель Папы Римского в Беларуси Апостольский нунций Анте Йозич посетил костел в Будславе, где ранее произошел пожар.



Об этом сообщает сайт catholic.by.

Отмечается, что нунций осмотрел пострадавший от огня костел, а также встретился с главой специальной комиссии по ликвидации последствий пожара епископом Александром Яшевским и настоятелем храма ксендзом Дмитрием Дубовиком.

Службы в той части храма, которая не пострадала при пожаре, не будут возобновлена, компетентные госорганы выписали постановление на полный запрет эксплуатировать культовое здание. Также сообщается, что в Будслав прибыл специалист для демонтажа и консервации уникального органа XVIII века, который находится на хорах Будславского костела: в него во время тушения пожара попала вода.
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