В Лунинце пьяный мужчина выбросил с балкона ребенка

По информации правоохранителей, инцидент произошел 9 мая – вечером в милицию поступила информация, что в больницу доставлен несовершеннолетний с травмами.





"Установлено, что ночью 8 мая мать оставила ребенка с 44-летним знакомым по месту его жительства, чтобы пойти в гости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил ребенка с балкона квартиры, расположенной на втором этаже", – сказали в СК.





Там также уточнили, что пострадавшего у дома нашли соседи.





В отношении мужчины местным райотделом СК возбуждено дело по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения).





Подозреваемый гражданин во время допроса заявил, что в тот момент был пьян и причину своего поступка пояснить не может.