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В Лунинце пьяный мужчина выбросил с балкона ребенка

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Лунинца, который выбросил с балкона второго этажа четырехлетнего мальчика, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 9 мая – вечером в милицию поступила информация, что в больницу доставлен несовершеннолетний с травмами.

"Установлено, что ночью 8 мая мать оставила ребенка с 44-летним знакомым по месту его жительства, чтобы пойти в гости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил ребенка с балкона квартиры, расположенной на втором этаже", – сказали в СК.

Там также уточнили, что пострадавшего у дома нашли соседи.

В отношении мужчины местным райотделом СК возбуждено дело по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения).

Подозреваемый гражданин во время допроса заявил, что в тот момент был пьян и причину своего поступка пояснить не может.
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