15 мая - рабочая суббота: кто не должен выходить на работу?

Понедельник был предпраздничным днем - накануне Радуницы. А продолжительность рабочего дня накануне государственного праздника или праздничного дня сокращается на один час (часть 1 статья 116 Трудового кодекса). Поэтому в субботу трудимся на час меньше. И не имеет значения, что это - накануне обычного выходного дня.





Но кто был 10 мая на больничном или в отпуске, тот в субботу может отдыхать с чистой совестью. Ведь если вы не могли быть на работе в тот день, который переносится, то и отрабатывать его не надо.





На тех, кто в отпуске или на больничном, переносы не распространяются, пишет KP.by.



