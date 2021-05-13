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Вести от политзаключенных: Усилили давление, лишили газет, отказали в свидании

Брат политзаключенной гражданки Швейцарии Натальи Херше, которую осудили в Беларуси и отправили отбывать наказание в гомельскую колонию, рассказал об усилении давления.


Как сообщает Белсат, ранее Херше разрешили свидание с братом Геннадием Касьяном, а теперь отказали. Еще на нее усилилось давление в колонии, об этом она пишет в письмах, по словам брата.

— Последнее письмо Натальи — от Пасхи. Сильно прессуют. Лишили уже выписанных «Новага часу» и «Рэгіянальнай газеты», а также долгосрочного со мной свидания на 8-9 мая. Посол Швейцарии намерен сразу же посетить, как получит разрешение, — рассказал Геннадий.

Он подавал жалобу в администрацию гомельской исправительной колонии, на днях получил ответ. В нем говорится, что положения правил внутреннего распорядка исправительных учреждений не ограничивают вид и характер литературы, которую осужденные могут читать. Запрещены только издания, пропагандирующие войну, разжигание расовой, национальной и религиозной вражды или розни, насилие или жестокость, подписка на них. Также подписать осужденных на какие-либо издания не могут родственники.
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