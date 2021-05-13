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SIM-карты А1 теперь можно купить в обычном магазине

А1 представила 12 мая белорусам свой новый продукт – комплект «SIM-to-go», состоящий из SIM-карты с начальным балансом, которую теперь можно приобрести не только в магазинах А1, но и в розничных сетях.

 


Комплект «SIM-to-go» стоит 5 рублей. Эти деньги поступят на лицевой счет абонента сразу после успешной активации SIM-карты. Сделать это можно на смартфоне в приложении «Мой А1», которое доступно для бесплатного скачивания в App Store и Play Market.

Самостоятельная регистрация и активация «SIM-to-go» доступна только совершеннолетним гражданам Республики Беларусь, занимает 3 минуты, утверждают в компании. 

Приобрести комплект «SIM-to-go» от А1 уже можно в 119 магазинах сетей-партнеров, расположенных в 41 городе Беларуси. Список партнеров постоянно расширяется, обновление можно отслеживать на официальном сайте компании.
"Белорусский партизан"
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