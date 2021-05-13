Прошедший 2020 год для многих людей в мире стал худшим в их жизни. Он ознаменовался пандемией коронавируса, опасной политической нестабильностью, погодными катастрофами и кардинальными изменениями в образе жизни.





Также можно утверждать, что 1918 год, последний год Первой мировой войны, когда испанский грипп убил до 100 млн человек в мире, был самым ужасным годом в истории. В антирейтинг также может войти 1349 год, когда Черная смерть уничтожила половину Европы, убив до 20 млн человек. Большая часть Второй мировой войны, вероятно, могла претендовать на звание "худших годов". Но все же есть один год в истории человечества, который выигрывает эту гонку.





Профессор Гарварда, историк и археолог Майкл Маккормик говорит, что худшим годом в истории был 536 год н.э.

В этом году большая часть мира погрузилась во тьму на целых 18 месяцев, когда таинственная дымка окутала Европу, Ближний Восток и некоторые части Азии. Днем туман блокировал солнечный свет, что привело к падению температуры, неурожаям и гибели людей.





Исследователи выяснили, что одним из основных источников загадочного тумана было извержение вулкана в Исландии в начале 536 года. Пепел от извержения распространился по Северному полушарию. Как и извержение стратовулкана Тамбора в 1815 году, самое смертоносное извержение в истории, это извержение было достаточно сильным, чтобы изменить глобальные климатические условия.





18 месяцев темноты

Византийский историк Прокопий Кесарийский писал, что "солнце светило без яркого света, как луна, течение всего этого года". Он также отмечал, что казалось, будто солнце постоянно находится в затмении, и в это время "люди не были свободны ни от войны, ни от эпидемий, ни от чего-либо еще, несущего смерть".





Подобные рассказы не воспринимались всерьез до 1990-х годов, говорит Маккормик. Именно тогда исследователи изучили годичные кольца деревьев в Исландии и обнаружили нечто странное, произошедшее в 536 году. Как оказалось, летом в Европе и Азии стало на несколько градусов холоднее, а в Китае прошел летний снегопад.









"Это было довольно резкое изменение, которое произошло в мгновение ока. Свидетели из прошлого действительно были правы, а не придавались истерике по поводу "конца света", как считалось ранее", – говорит Маккормик.





С осознанием этого, исторические свидетельства о 536 годе сделались действительно ужасающими.





"Мы удивлены тем, что в полдень не можем увидеть собственных теней", – писал римс й государственный деятель Кассиодор. Он также отмечал, что солнце имело "голубоватый" цвет, луна потеряла свой блек, а "времена года, кажется, смешались воедино".





Последствия извержения 536 года усугубились извержениями 540 и 547 годов. Северному полушарию потребовалось много времени для восстановления.





"Малый ледниковый период Поздней античности, начавшийся весной 536 года, продолжался в Западной Европе примерно до 660 года, а в Центральной Азии до 680 года. Это было начало одного из худших периодов для жизни, если не самого худшего", – подчеркивает Маккормик.





Длительный период холода и голода вызвал экономический застой в Европе, который усилился в 541 году, когда разразилась первая бубонная чума. Она убила от одной трети до половины населения Византийской империи или Восточной Римской империи.





По словам Андрея Курбатова, профессора наук о Земле и климате в Университете штата Мэн, могут быть и другие, неоткрытые вулканические извержения, которые способствовали возникновению тумана в 536 году.