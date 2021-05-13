Десяток ударов ножом: суд назначил 20 лет минчанину за убийство племянницы
Коллегия по уголовным делам Минского городского суда огласила приговор минчанину, который нанес не менее 10 ударов ножом племяннице в область шеи и пытался убить ее знакомого, сообщили в столичной прокуратуре.
Иллюстрационное фото
Конфликт между ранее несудимым минчанином, племянницей и ее знакомым случился в ноябре прошлого года на почве личных неприязненных отношений. Потом эксперты установят, что девушке были нанесены множественные удары ножом, от которых она скончалась, а ее другу нетрезвый обвиняемый нанес ножевое ранение в область брюшной полости.
Свидетелем этих событий стала супруга обвиняемого, которая пыталась пресечь противоправные действия. Однако из-за угроз насилием в ее адрес она взяла малолетнего ребенка и покинула квартиру.
"Минский городской суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - сообщили Sputnik в четверг в службе информации прокуратуры Минска.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Суд также взыскал с обвиняемого материальную компенсация морального вреда, причиненного преступлениями.
11:12 13/05/2021
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