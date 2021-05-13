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Не только звонки из банка: УВД о новых схемах мошенничества в интернете

В Беларуси проходит неделя кибербезопасности ― о профилактике преступлений в сети Интернет рассказывает заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Миноблисполкома Николай Ковалев.

Декада кибербезопасности в Беларуси продлится до 20 мая, мероприятие проводится по инициативе МВД  с целью профилактики киберпреступлений и повышения цифровой грамотности белорусов, сообщил собеседник Sputnik. 

"С января по апрель текущего года на территории Минской области зарегистрировано свыше 1 тысячи киберпреступлений, три четверти которых ― это хищения денежных средств путем использования компьютерной техники, на оставшуюся часть приходятся преступления связанные с несанкционированным доступом к компьютерной информации, разработка, использование и  распространение вредоносного программного обеспечения", ― сообщил Ковалев.

Наибольшее количество преступлений совершено путем телефонных звонков якобы от сотрудников службы безопасности банка или представителей правоохранительных органов, сказал представитель УВД.

Еще одна распространенная мошенническая схема ― переход по фишинговой ссылке в момент покупки или продажи товара на какой-то из популярных торговых интернет-площадок, добавил он.

Сотрудники банков не звонят своим клиентам в мессенджеры Telegram и Viber, предупредил представитель УВД. Кроме того, ни под каким предлогом нельзя сообщать кому-либо реквизиты банковской карты, сеансовые пароли доступа к системе интернет-банкинга, или отправлять их фото по сети интернету, переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев, посоветовал он.
"Рекомендуется оформить отдельную карту для онлайн-покупок, выезда за границу и не хранить на ней большие суммы. Установить лимиты на максимальные суммы операций, подключить смс-оповещения о проведении операций по карте", ― дал рекомендации Ковалев.

В случае утраты карты представитель УВД порекомендовал незамедлительно обратиться в банк для ее блокировки. Кроме того, необходимо использовать и регулярно обновлять антивирусное ПО, использовать сложные пароли, добавил Ковалев.

"Хищение денежных средств с банковского счета влечет уголовную ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы", ― резюмировал Ковалев.
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