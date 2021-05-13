Будславский фест в 2021 году состоится несмотря на пожар в костеле





“Будславский фест состоится, как и ранее сообщалось, с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий”, - подтвердил священник. Традиция Будславского феста входит в список нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО. Ежегодно в начале июля в Будславе собираются десятки тысяч паломников, ночью проходит процессия со свечами, возглавляет которую Будславская икона.





Сама чудотворная икона Будславской Божией Матери временно будет передана на сохранность. “Организационными вопросами также будет заниматься комиссия”, - уточнил ксёндз Александр Улас. Что же касается литургической жизни в приходе, этот вопрос будет решаться на месте настоятелем Будславского костела.





Ксендз Александр Улас также подчеркнул, что выяснением причин пожара занимаются следователи. “С нашей стороны только могу сказать, что к проводке не было вопросов, несколько лет назад велись работы и все было сделано на совесть”, - отметил представитель РКЦ.





Как сообщалось в Будславском костеле 11 мая произошел пожар. Для того, чтобы полностью ликвидировать его, МЧС понадобилось около семи часов. В результате огнем была полностью уничтожена крыша над центральным нефом храма, она обрушилась. Пострадало также внутренне убранство костела. В то же время главная святыня храма - икона Будславской Божией Матери, а также другие ценности были перенесены в безопасное место сразу после появления дыма.





По факту пожара возбуждено уголовное дело.