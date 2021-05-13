Министр: До февраля 2022-го мы ещё будем бороться с COVID-19





"Наиболее вероятно, что интенсивность пандемии будет ограничена двумя годами, — говорит он в интервью sb.by. — То есть, скорее всего, до февраля 2022-го мы ещё будем с ней бороться".

Пиневич считает, что уже осенью 2021 года "ковид серьёзно уменьшится в масштабах". По его словам, "сейчас основная задача — пройти весеннюю волну". "Остальное выдержим", — сказал министр.