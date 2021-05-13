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Министр: До февраля 2022-го мы ещё будем бороться с COVID-19

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич в очередной раз высказался о перспективах борьбы с COVID-19.


"Наиболее вероятно, что интенсивность пандемии будет ограничена двумя годами, — говорит он в интервью sb.by. — То есть, скорее всего, до февраля 2022-го мы ещё будем с ней бороться".
 
Пиневич считает, что уже осенью 2021 года "ковид серьёзно уменьшится в масштабах". По его словам, "сейчас основная задача — пройти весеннюю волну". "Остальное выдержим", — сказал министр.
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