Католики празднуют Вознесение Господне





Как свидетельствует Евангелие, на сороковой день после Воскресения Иисус явился своим ученикам в Иерусалим. Христос говорил с ними о событиях, свидетелями и участниками которых они стали, и о скором ниспослании на них Святого Духа, который даст им силу проповедовать христианство по всему миру. Иисус вывел апостолов из города на Елеонскую гору, благословил их и стал отдаляться, возносясь на небо, а опечаленным разлукой с учителем апостолам явились два ангела, которые предрекли второе пришествие Христа.





Великий праздник Вознесения Господня напоминает о переселении Христа из земного мира в духовный, а также о его обещании вернуться на землю в конце времен.





По традиции на Вознесение пекут пироги с зеленым луком и символические лесенки (удлиненной формы хлеб, булки, пироги, кулебяки с украшениями из теста в виде надрезов, перекладинок, как бы лестничных ступенек). Их пекут для того, чтобы Христу было легче подниматься на небо.



