+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Сенненском районе можно купить почтовую станцию XIX века за 60 долларов

Почти двухсотлетнее здание почтовой станции в деревне Погребенки Сенненского района выставили на аукцион с начальной ценой в 145 рублей.

Почтовая станция в Погребенке. Фото places.gold

Почтовая станция в этой деревни была построена в 1840 году во времена Российской Империи. Лот включает станционный дом площадью 115,14 квадратных метра и половина флигеля для ямщиков площадью 74,3 квадратных метра, кроме того есть пристройки, два сарая и забор. Также новому владельцу отойдет земельный участок площадью 0,2267 га, пишет ННВ.

Кроме аукционной цены новому владельцу придется компенсировать отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского райисполкома 1795 рублей 5 копеек за подготовку объекта к продаже.

Согласно условиям аукциона, покупатель должен осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием приобретенного недвижимого имущества и (или) построенного после его сноса, не менее одного года, начиная не позднее 24 месяцев с момента заключения договора купли-продажи или же провести реконструкцию недвижимости под жилые помещения либо использовать ее для ведения личного подсобного хозяйства, в течение двух лет с момента заключения договора купли-продажи.

При этом комплекс строений бывшей почтовой станции является историко-культурной ценностью, и новому владельцу придется подписать охранные обязательства.

Эта почтовая станция с 180-летней историей уже выставлялась на продажу в октябре прошлого года за 7 719 рублей 8 копеек, но покупателя не нашлось. Новый аукцион состоится 18 мая.
Источник: Сяржук Серабро
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]