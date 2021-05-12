Почтовая станция в Погребенке. Фото places.gold





Почтовая станция в этой деревни была построена в 1840 году во времена Российской Империи. Лот включает станционный дом площадью 115,14 квадратных метра и половина флигеля для ямщиков площадью 74,3 квадратных метра, кроме того есть пристройки, два сарая и забор. Также новому владельцу отойдет земельный участок площадью 0,2267 га, пишет ННВ.





Кроме аукционной цены новому владельцу придется компенсировать отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского райисполкома 1795 рублей 5 копеек за подготовку объекта к продаже.





Согласно условиям аукциона, покупатель должен осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием приобретенного недвижимого имущества и (или) построенного после его сноса, не менее одного года, начиная не позднее 24 месяцев с момента заключения договора купли-продажи или же провести реконструкцию недвижимости под жилые помещения либо использовать ее для ведения личного подсобного хозяйства, в течение двух лет с момента заключения договора купли-продажи.





При этом комплекс строений бывшей почтовой станции является историко-культурной ценностью, и новому владельцу придется подписать охранные обязательства.





Эта почтовая станция с 180-летней историей уже выставлялась на продажу в октябре прошлого года за 7 719 рублей 8 копеек, но покупателя не нашлось. Новый аукцион состоится 18 мая.