



12 мая, в Будславе горел знаменитый костел. Около 10 часов появилось сообщение, что крыша над центральным нефом Будславского костела обрушилась, в 11.24 пожар был локализован, а в 15.21 ликвидирован. Как именно действовали спасатели, на своей странице в Facebook рассказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.





Представитель МЧС подчеркнул, что его коллеги «сделали все возможное и немного больше». Спасатели действовали аккуратно, их целью было максимально уберечь здание.





«Весьма упрощенно принято считать, что при таких пожарах есть две тактики. Первая — лей и не жалей. Можно и пеной, можно и вертолетами, все зависит от технических возможностей. Но уже первые прибывшие на место работники МЧС (через четыре минуты после сообщения) поняли: тут есть за что побороться и решили действовать иначе.





Сразу же были запрошены дополнительные люди и техника. Кроме спасателей из соседних районов, выдвинулись ребята из Минского городского управления МЧС. На выезд подъемной техники из столицы ушло пару минут, и опыт ребят также пригодился в Будславе.





А дальше была «точечная» подача воды. Вблизи алтаря, вблизи органа, который нельзя было вынести, но надо было спасти, в скрытые полости конструкций кровли. Конечно, картинка получилась не такая яркая: 12 работающих лафетных стволов выглядели бы куда эпичнее, справились бы быстрее, но и обрушившейся кровлей точно не обошлись по последствиям, не говоря уже о воде, которая еще больше бы смыла/размыла/уничтожила вслед за огнем.





После локализации (это когда пламя не распространяется, не наносит дополнительный ущерб) огонь пропал, и дыма стало гораздо меньше <…> В 15.21 битва за костел была закончена, а сейчас начинается кропотливая работа по его восстановлению», — написал Виталий Новицкий.





Вчера сообщалось, что удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. В костеле остался созданный в 1771 году виленским мастером Николаусом Янцоном орган. К нему и к алтарю, по словам ксендза Дмитрия Дубовика, у пожарных было особое внимание: на месте дежурили несколько спасателей и защищали инструмент от падающих углей.





Конференция католических епископов призвала верующих помочь в восстановлении костела.