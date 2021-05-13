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Галина Логацкая, вышедшая с портретом отца-ветерана, получила 20 суток

Галина Логацкая, которая на День Победы вышла с портретом отца-ветерана, получила 20 суток ареста, сообщает "Наша нива". Женщину задержали 9 мая на площади Победы в Минске.

Галина Логацкая на уличной акции в 2020 году​

По версии милиции, Логацкая якобы "материлась в общественном месте", а затем "сопротивлялась при задержании". Свою вину она не признала. Суд Партизанского района рассматривал административное дело тайно с участием дежурных сотрудников. О заседании не сообщили ни родственникам, ни адвокату. В закрытом режиме судили еще несколько человек, задержанных 9 мая, передает Еврорадио.

С лета 2020 года Галину Логацкую неоднократно задерживали во время уличных акций. Она получала арест или штраф.

Сестра Галины Лариса работала в Минске почтальоном. Ее осудили на три месяца ареста за "слив" данных о десятках милиционеров, которые выписывали газету "На страже".
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