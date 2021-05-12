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В Беларуси — сильная магнитная буря

Сегодня, 12 мая, на Земле наблюдается магнитная буря уровня G3. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.


График: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Отмечается, что она началась в 15.00 по UTC, то есть, примерно в шесть вечера по минскому времени, пишет 42.tut.by

Буря уровня G3 — это сильная буря. Как говорится на сайте Белгидромета, во время такой геомагнитной бури могут возникнуть: перенапряжения в промышленной электросети; ложные срабатывания автоматики; кратковременные сбои GPS-навигации и низкочастотной радионавигации, перебои коротковолновой связи; полярное сияние на широте Риги и Москвы.

Напомним, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и так далее.

Как говорил ранее в комментарии для 42.TUT.BY Евгений Багашов, научный сотрудник лаборатории проблем ядерной физики и безопасности Научного учреждения «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси: «Имеются лишь многочисленные исследования, показывающие корреляцию между изменениями космической погоды и различными заболеваниями человека. Но одной корреляции для установления причинной связи недостаточно. Одна из гипотез (просто для примера) утверждает, что основной канал воздействия космической погоды на человека — это модуляция резонанса Шумана (резонансной частоты электромагнитных волн в атмосфере). Резонанс Шумана, в свою очередь, тесно связан с циркадными ритмами (биологическими „часами“) и, таким образом, может оказывать воздействие на организм в целом. Но до сих пор непонятно, как это работает, — отсюда и большая часть сомнений. Кроме того, космическая погода влияет непосредственно на земную».
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