Фото: полиция Саксонии





В немецкой земле Саксония задержали семерых человек, которые предположительно являются членами преступной группы, занимавшейся продажей деталей угнанных в Германии автомобилей. Об этом сообщает местная полиция.





Уточняется, что операции, проведенной правоохранителями в четверг 6 мая, предшествовало длившееся более года сложное расследование по фактам краж дорогостоящих машин марки BMW, совершенных на территории всей страны.





Была получена информация о том, что группа отправила ряд похищенных транспортных средств на заводские склады в городе Вальдхайм у трассы В169. Согласно выводам следствия, там их разбирали и планировали продать в качестве запчастей в Восточной Европе.





Подозрения подтвердились. В результате обыска в помещениях нашли недавно украденный в городе Падерборн BMW X5 и множество демонтированных деталей автомобилей марки BMW, снятых как минимум с семи угнанных машин.





На месте предварительно задержаны трое подозреваемых: 27-летний белорус, 27-летний украинец и 37-летний литовец. Также недалеко на B169 остановили Audi с 60-летним немцем и Volvo с тремя белорусами 24, 32 и 33 лет. Они также задержаны.





Гражданина Германии на данный момент отпустили, хотя расследование в отношении него продолжается.



