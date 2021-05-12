Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)





По словам Джо Байлена, ему звонят 40% мировых лидеров и просят помочь с вакцинами от коронавируса.





"Мне буквально звонят 40% мировых лидеров и спрашивают, можем ли мы им помочь... Мы собираемся попробовать", - сказал Байден.





При этом Байден отметил, что США уделяет приоритетное внимание вакцинации американцев, но попробует помочь и другим странам, которые не могут обеспечить население вакцинами.





"Я думаю, что мы сможем произвести огромное количество вакцин, которые мы сможем сделать доступными", - сказал Байден.





Американский президент не уточнил, лидеры каких конкретно стран обращались к нему с этой просьбой, пишет coronavirus.rbc.ua





Напомним, в США наблюдается избыток вакцин от коронавируса. Некоторые штаты стали отказываться от доз, которые заказывали раньше.





Ранее сообщалось, что жители Канады летят за прививками от коронавируса в США. Получить вакцину там стало намного проще, чем в Канаде.



