+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Половина мира просит США помочь с вакцинами от COVID-19: Байден рассказал о проблеме

Почти половина стран со всего мира просит США помочь с вакцинами от коронавируса. О проблеме с вакцинами по всему миру рассказал президент США Джо Байден.

Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)

Об этом пишет AFP.
 
По словам Джо Байлена, ему звонят 40% мировых лидеров и просят помочь с вакцинами от коронавируса.

"Мне буквально звонят 40% мировых лидеров и спрашивают, можем ли мы им помочь... Мы собираемся попробовать", - сказал Байден.

При этом Байден отметил, что США уделяет приоритетное внимание вакцинации американцев, но попробует помочь и другим странам, которые не могут обеспечить население вакцинами.

"Я думаю, что мы сможем произвести огромное количество вакцин, которые мы сможем сделать доступными", - сказал Байден.

Американский президент не уточнил, лидеры каких конкретно стран обращались к нему с этой просьбой, пишет coronavirus.rbc.ua

Напомним, в США наблюдается избыток вакцин от коронавируса. Некоторые штаты стали отказываться от доз, которые заказывали раньше.

Ранее сообщалось, что жители Канады летят за прививками от коронавируса в США. Получить вакцину там стало намного проще, чем в Канаде.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]