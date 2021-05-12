+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Задержан еще один минчанин, который представлялся в Viber сотрудником банка и похищал деньги

Житель Минска задержан по подозрению в похищении около 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

От действий 35-летнего мошенника пострадал 42-летний минчанин. 

Злоумышленник позвонил ему в мессенджере Viber и сказал, что он работник банка, а с его счета списаны средства. Мошенник также предложил мужчине назвать реквизиты банковской карты, чтобы якобы проверить данные. Затем потерпевшему вновь позвонили и попросили назвать код из СМС, которое пришло ему на мобильный телефон. Мужчина сообщил цифры, после этого злоумышленники списали с его банковского счета около 49 тысяч рублей.

В результате по этому делу задержали 35-летнего минчанина. Уже установлено, что он причастен к другим аналогичным преступлениям.

Также в милиции напомнили, как отличить мошенника от работника банка.

Во-первых, сотрудников банков или мобильных операторов в Беларуси очень трудно вывести из себя. Даже в случае вашего отказа они ведут себя вежливо и корректно.

Во-вторых сотрудники банка никогда не звонят по мессенджеру Viber, потому что это неофициальный источник связи.

Мошенники обычно просят назвать им банк, в котором обслуживается клиент, его паспортные данные, номер карточки, код, который пришел клиенту на телефон в СМС.

Если при разговоре возникает подозрение, что звонит мошенник, то нужно сразу прекратить общение. Если же он после этого снова звонит, то сразу блокируйте его номер. Также стоит помнить главное - никогда и никому нельзя сообщать данные своих банковских карт и счетов.

Сотрудник банка во время звонка клиенту никогда не просит назвать реквизиты карты или совершать какие-либо операции с картой.
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]